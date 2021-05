Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - In Firma eingebrochen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen am frühen Montagmorgen in eine Firma in der Desco-Straße ein. Von einer Überwachungskamera wurden zwei Unbekannte auf dem Firmengelände gegen 00.00 Uhr aufgezeichnet. Die Täter steigen, nachdem sie einen Rollladen nach oben geschoben und ein Fenster aufgehebelt hatten in das Gebäude. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Schränke, sowie der Getränkeautomat aufgebrochen. Gestohlen wurden Arbeitsmaschinen und Münzgeld. Gegen 02.30 Uhr flüchteten die zwei Täter vom Firmengelände. Der angerichtete Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen die im Bereich der Desco-Straße in Ittersbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

