POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Enkeltrick, Falsche Polizeibeamte u.a. - Verhindern durch Aufklärung! Kriminelle am Telefon erkennen!

Karlsruhe (ots)

Zahlreiche Aufklärungsmaßnahmen der Polizei bei den Seniorinnen und Senioren sowie den Bankmitarbeiterinnen und den Bankmitarbeitern tragen Früchte. So sind die Fälle des Enkeltricks und der Falschen Polizeibeamten rückläufig. Dennoch gelingt es den Tätern immer wieder, Senioreninnen und Senioren am Telefon mit den unterschiedlichsten Maschen um ihr Vermögen zu bringen.

Die bekanntesten Vorgehensweisen sind der "Falsche Polizeibeamte", der "Falsche Bankmitarbeiter" und der "Enkeltrick". Oftmals hört man: "Das kann mir doch nicht passieren!" Leider kommt es dennoch immer wieder zu solchen Taten. Die Täterinnen und Täter nutzen die Arglosigkeit schamlos aus, um das schwer verdiente Vermögen wie Geld oder Schmuck zu ergaunern.

Beugen Sie vor und informieren Sie sich! Dies gilt nicht nur für Seniorinnen und Senioren sondern auch für deren Angehörige. Informieren Sie sich gemeinsam und beugen Sie gemeinsam vor. Am 07.06.2021, 14 - 15 Uhr bietet das Referat Prävention der Polizei Karlsruhe in Kooperation mit der Volkshochschule Bruchsal zu dem Thema Enkeltrick, der Falsche Polizeibeamte u.a. ein Online-Seminar an. Buchen Sie sich auf der Homepage www.VHS-Bruchsal.de ein oder melden Sie sich unter 0721-79303 an.

Weitere Informationen zur Vermeidung von Betrügereien am Telefon finden sie im Internet unter:

https://ppreutlingen.polizei-bw.de/vorsicht-abzocke-die-polizei-gibt-tipps-zum-schutz-vor-telefonbetruegern/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

