POL-FR: Murg: Wohnmobil streift Fußgänger mit dem Spiegel - leicht verletzt

Am Samstagmittag, 26.02.2022, hat ein Wohnmobilfahrer in Murg einen Fußgänger mit seinem Außenspiegel gestreift. Gegen 14:30 Uhr hatte der 55-jährige Fahrer wegen Gegenverkehrs sein Gefährt nach rechts gelenkt und den auf dem Gehweg gehenden 62 Jahre alten Mann touchiert. Dieser wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Er erlitt Verletzungen am Arm und suchte nach der Unfallaufnahme selbstständig ein Krankenhaus auf. Sachschaden entstand keiner.

