Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: VW kommt von Straße ab - Eine Person leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Am Dienstag (9.11.) fuhr ein 30-jähriger Herforder mit seinem VW auf dem Madlietweg in Richtung Gemüsestraße. Etwa 150 Meter vor der Gemüsestraße kam der Herforder, aus bisher nicht geklärten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst den angrenzenden Grünstreifen und touchierte einen Leitpfosten, ehe er auf einer Wiese zum Stehen kam. Sein Fahrzeug konnte der Mann eigenständig zurück auf die Straße manövrieren. Der 30-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Schaden von rund 1200 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

