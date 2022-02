Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Verursacher alkoholisiert

Auggen (ots)

Am 27.02.2022, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Oberdorfstraße in Auggen zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr zunächst die Hauptstraße in Richtung Osten. Im Bereich des Übergangs in die Oberdorfstraße kam das Fahrzeug aus nicht abschließend geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Carport sowie dem darunter geparkten PKW. Die drei Fahrzeuginsassen des Kleintransporters wurden zum Teil schwer verletzt, keiner hatte einen Sicherheitsgurt angelegt. Einer der Mitfahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber kurz darauf im Rahmen der Fahndung durch die Polizei festgestellt werden. Ein weiterer, schwer verletzter Mitfahrer wurde durch Anwohner erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Der nur leicht verletzte Fahrer des Kleintransporters konnte noch an der Unfallstelle durch die Polizei angetroffen werden, er war erheblich alkoholisiert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Durch den Aufprall wurde ebenfalls der Carport beschädigt, diesbezüglich kann noch keine Einschätzung des Sachschadens erfolgen. Die Gesamtschadenssumme dürfte sich aber im oberen, fünfstelligen Bereich bewegen.

Neben mehreren Polizeistreifen waren auch der Rettungsdienst bzw. ein Notarzt sowie zwei Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Auggen im Einsatz

RM/FH

