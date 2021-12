Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Kind von Auto erfasst

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Samstag, dem 11.12.2021, kam es gegen 14:50 Uhr in Ihringen in der Bachenstraße zu einem Unfall, bei dem ein 9-jähriges Kind angefahren wurde. Dabei rannte das Kind aus der Schulstraße kommend unmittelbar über den sich dort befindlichen Fußgängerüberweg. Der Führer des PKWs leitete zwar direkt eine Vollbremsung ein, kam aber nicht rechtzeitig zum Stehen. Das Kind wurde leicht touchiert und zog sich Schürfwunden an den Knien zu, blieb aber ansonsten glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnte die hinzugerufene Polizeistreife bei dem 34-jährigen Autofahrer Alkohol feststellen. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung.

