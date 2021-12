Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kandel: Zahlreiche Falschparker

Freiburg (ots)

Bei relativ schönem Wetter und guter Schneelage entschlossen sich am Sonntag sehr viele Menschen dazu, etwas Zeit auf dem Kandel zu verbringen. Allerdings dachten die meisten hierbei wohl eher nicht daran, diese Zeit im Stau absitzen zu müssen.

Binnen kurzer Zeit waren die zur Verfügung stehenden Parkplätze voll. Was einige jedoch offensichtlich nicht davon abhielt, ihren Wagen einfach an anderer Stelle abzustellen, auch wenn dies dort aus gutem Grunde verboten ist und dort entsprechende Beschilderung steht. Beispielsweise standen einige Fahrzeuge auf dem Wendeplatz für die Linienbusse, die gerade bei Schnee an keiner anderen Stelle wenden können. Weitere "Falschparker" standen an Rettungszufahrten oder auch vor der Zufahrt zur Bergwacht.

Die Polizei hat etliche Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Fahrzeughalter erwartet demnächst ein Bußgeldbescheid. Zu beobachten ist auch immer wieder, dass Autofahrer und Autofahrerinnen, die von Waldkirch aus auf den Parkplatz fahren und sehen, dass jemand zu seinem Fahrzeug läuft, einfach mitten auf der Straße stehenbleiben und so lange warten, bis das Auto wegfährt. Dies hat schnell lange Staus zur Folge.

Insbesondere bei schneeglatten Straßen kurz vor dem Gipfel führt dies immer wieder dazu, dass Autos steckenbleiben und dann auch der Rettungsweg für Einsatzfahrzeuge vom Roten Kreuz versperrt ist. Die Polizei bittet eindringlich darum, solches "Lauerverhalten" zu unterlassen. Ganz oft sind bereits einige Meter weiter Parkplätze frei.

Die Polizei muss leider auch künftig niederschwellig Bußgeldverfahren einleiten, wenn Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß geparkt sind, um chaotische Verhältnisse auf dem Parkplatz Kandel zu vermeiden und die Zufahrtsmöglichkeit, gerade Rettungsfahrzeuge, sicherzustellen.

WKI/rb

