POL-FR: Vogtsburg - Oberrotweil - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Oberrotweil - Am Samstag, dem 11.12.2021, gegen 19:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Apotheke in Vogtsburg-Oberrotweil zu einer Unfallflucht. Hierbei fuhr ein weißer Audi mit angeblich erhöhter Geschwindigkeit auf den Parkplatz, während der andere Fahrzeugführer gerade rückwärts aus einer Parklücke ausparkte. Es kam zu einer Kollision zwischen den Autos, woraufhin der Fahrer des weißen Audis seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Am PKW des Geschädigten entstand ein Sachschaden von zirka 3.000 Euro. Drei Zeuginnen konnten dem Geschädigten das Kennzeichen des Audis nennen, so konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens sucht die Polizei nun die drei Frauen, die dem Geschädigten das Kennzeichen des Audis nannten. Weiterhin werden Personen, die den Unfallhergang beobachten konnten gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach zu melden. Das Revier Breisach ist unter der Nummer 07667 9117-0 erreichbar.

