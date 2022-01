Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrten unter Drogeneinfluss gestoppt

A 61 Sprendlingen/Worms/Daxweiler (ots)

Gleich bei mehreren Fahrern von Kraftfahrzeugen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Wochenende bei Kontrollen Drogeneinfluss fest. Bei einem 47-jährigen Fahrer eines Kleintransporters, der am 15.1.2022 gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz Sitzborn an der A 61 kontrolliert wurde, zeigten sich deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 47-Jährigen droht ein Bußgeld, ein Fahrverbot von mindestens einem Monat und eine Strafanzeige. Ein Fahrtüchtiger Beifahrer konnte die Fahrt anschließend fortsetzen. Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein 31-jähriger Fahrer eines PKW, der einer Streife am 16.1.2022 gegen 04:35 Uhr auffiel, da er mehrfach auf der A 61 bei Waldlaubersheim über die Mittelmarkierung fuhr. Bei der Verkehrskontrolle zeigten sich auch bei ihm Anzeichen auf Drogeneinfluss. Für den Mann war die Weiterfahrt beendet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er sieht einem Bußgeld mit Fahrverbot und einer Strafanzeige entgegen. Bei einem 27-jährigen Fahrer eines PKW, den Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost an der A 61 bei bei Daxweiler überprüften, ergab ein Drogenvortest ein positives Ergebnis. Auch in diesem Fall war die Weiterfahrt beendet und der 27-Jährige musste mit zur Blutprobe. Auch hier drohen Bußgeld, Fahrverbot und Strafanzeige.

