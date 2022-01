Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zusammenstoß an Autobahnauffahrt

A 61/ Lonsheim (ots)

Vermutlich weil er abgelenkt war übersah ein 46-jähriger Fahrer eines Kleintransporters am 12.1.2022 gegen 17 Uhr einen entgegenkommenden PKW. Dabei wollte der Kleintransporter-Fahrer von der L 408 aus Richtung Flonheim kommend an der Anschlussstelle Bornheim nach links auf die A 61 in Richtung Ludwigshafen auffahren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW eines entgegenkommenden 61-jährigen Mannes. Der 46-Jährige blieb vermutlich unverletzt, wurde aber vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Auch er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Den Sachschaden am Transporter schätzt die Polizei auf 10.000 Euro, den am PKW auf ca. 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr aus Flonheim im Einsatz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell