Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ohne Führerschein unterwegs

A 61/Alzey (ots)

Ohne gültigen Führerschein wurde eine 27-jährige Frau mit einem PKW angetroffen, die am 10.01.2022 gegen 23:50 Uhr in der Schafhäuser Straße in Alzey durch Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim kontrolliert wurde. Sie hatte versäumt, ihre ausländische Fahrerlaubnis rechtzeitig in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen. Die 27-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen. Eine Beifahrerin mit gültigem Führerschein konnte die Fahrt fortsetzen.

Bei der Kontrolle eines 57-jähigen PKW-Fahrers am 11.1.2022 gegen 00:15 Uhr ebenfalls in der Schafhäuser Straße in Alzey hatten die Beamten indes einiges mehr zu beanstanden. Der Mann zeigte den Beamten einen ungültigen Führerschein vor. Der TÜV des Autos war schon seit neun Monaten abgelaufen. Zudem zeigten sich Anzeichen auf Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv und der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Mann drohen nun gleich mehrere Anzeigen.

