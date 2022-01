Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Pleidelsheim: Verkehrsunfall mit Folgeunfall

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem anschließenden Folgeunfall kam es am Montagmorgen, gegen 05:30 Uhr, im Bereich der Anschlussstelle Pleidelsheim. Ein 29-jähriger Ford-Lenker befuhr die BAB 81 in Richtung Heilbronn und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich zunächst ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidiert sein Fahrzeug mit der Rückseite der Schutzplanke der Auffahrt auf die Autobahn und drückte diese in den Fahrbahnverlauf. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Aufgrund von Trümmerteilen auf der Auffahrt musste ein 34-jähriger Audi-Fahrer abbremsen. Ein 59-jähriger Toyota-Lenker fuhr diesem vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand hinten auf. Hier entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Während der Fahrzeugbergung und Räumung der Unfallstelle musste die Auffahrt der Anschlussstelle in Richtung Heilbronn teilweise gesperrt werden. Durch den Berufsverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell