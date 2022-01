Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Transporter-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Bischheim (ots)

Unter Drogeneinfluss stand ein 21-jähriger Fahrer eines Transporters, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 8.1.2022 gegen 20:20 Uhr auf dem Parkplatz Heuberger Hof an der A 63 bei Bischheim kontrollierte. Bei dem Mann zeigten sich während der Verkehrskontrolle Anzeichen auf möglichen Einfluss von Rauschmitteln. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv, so dass der Mann mit zur Dienststelle musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem 21-Jährigen drohen nun ein Bußgeld mit Fahrverbot sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell