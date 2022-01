Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wörrstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person, Raser beteiligt, Zeugensuche

Bild-Infos

Download

Ingelheim (ots)

Am 08.01.2022 kam es gegen 11:22 h auf der A 63 in Richtung Alzey ca. 1000 m vor der Anschlussstelle Wörrstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer eines PKW Seat aus Mainz befuhr nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen den linken Fahrstreifen, um einen LKW zu überholen. Ein bereits zuvor auffällig gewordener Raser mit einem grau/silbernen VW Touran versuchte vermutlich, den 21-jährigen rechts zu überholen. Hierbei kam der Seat ins Schleudern und querte die Fahrbahn. Der Seat kam nach Aufprall in die rechten Leitplanken quer zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Dessen Fahrer wurde hierbei vermutlich leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der VW-Fahrer setzte die Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Bereits vor dem Unfall war der VW durch hohe Geschwindigkeit und Drängeln auffällig geworden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8000,- EUR. Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den VW Touran oder den genauen Unfallhergang geben können.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell