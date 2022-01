Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit Drogen am Steuer und unbelehrbar

A61 Rheinhessen (ots)

Starke drogentypische Ausfallerscheinungen stellten Beamte der Verkehrsdirektion Wörrstadt am 12.01.2022 bei der Kontrolle eines Autofahrers auf der A61 bei Gau-Bickelheim fest. Der 42-Jährige aus Rumänien gab an, auf dem Weg zu seiner neuen Arbeitsstelle in Belgien zu sein und nur Tabletten gegen seine Nervosität genommen zu haben. Mit Drogen habe er nichts zu tun.

Die Personalienüberprüfung strafte ihn jedoch Lügen. Er war bereits wegen Kokainschmuggels vorbestraft. Der nachfolgende Drogentest zeigte dann auch Kokain an.

Da auch der 39-jähige Beifahrer Crack genommen hatte und benommen wirkte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, bevor die Beamten mit dem 42-Jährigen zur Blutprobe fuhren. Das hielt diesen jedoch nicht davon ab, seinen Freund mit dessen Pkw bei der Polizeidienststelle abzuholen, so dass auch er eine Anzeige erhielt und zur Blutentnahme musste. Dazu wurden noch ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker, eine größere Menge Bargeld und Tabletten sichergestellt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell