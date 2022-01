Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor/Friedeburg - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Aurich/Norden/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte haben am Wochenende in Wiesmoor einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten in der Nacht zu Sonntag gewaltsam einen Automaten in der Rhododendronstraße und stahlen nach erste Erkenntnissen Bargeld und Zigaretten. Zu ähnlichen Taten war es bereits in den vergangenen Wochen gekommen. In der Nacht zum 17.12.2021 wurde im 1. Kompanieweg in Ihlow ein Zigarettenautomat angegangen. In der Nacht zu Mittwoch, 22.12.2021, brachen Unbekannte in der Ekelser Straße in Südbrookmerland einen Automaten auf. Zu einem weiteren Fall kam es am Abend zuvor in der Cabanser Straße in Stedesdorf. Weitere Taten ereigneten sich zwischen dem 31.12.2021 und dem 02.01.2022 in der Greetsieler Straße in Eilsum (Krummhörn), in der Nacht zum 03.01.2022 in der Straße Am Bahndamm in Südbrookmerland sowie in der Nacht zum 04.01.2022 in der Bentstreeker Straße in Friedeburg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den Automatenaufbrüchen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

