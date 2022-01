Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Landkreis Wittmund - Glätteunfälle

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Wittmund, Esenser Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit zwischen 9 Uhr und 10 Uhr einen abgestellten VW Golf an der Beifahrertür. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Landkreis Wittmund - Glätteunfälle

Im Bereich des PK Wittmund kam es am Samstagvormittag aufgrund überfrierender Nässe zu einigen Unfällen, die einigermaßen glimpflich ausgingen.

