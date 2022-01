Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 08.01.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag kurz nach 17:00 Uhr kam es in der Friesenstraße in Ihlow zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beschädigte ein Transporter beim Ausfahren aus einer Hauseinfahrt einen Kunststoffzaun. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die einen Hinweis zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941/6060 zu melden.

Ostgroßefehn - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 04.01.2022 bis zum 07.01.2022 wurde in Ostgroßefehn ein Pkw in der Jahnstraße beschädigt. In dieser Zeit stand ein schwarzer BMW an der Anschrift Jahnstraße 2, Ostgroßefehn, auf einem dort befindlichen, frei zugänglichen Mieterparkplatz. Der BMW wurde in dem Zeitraum vermutlich von einem ein- oder ausparkenden Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944/9140515 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Am Samstag um 02.00 Uhr befährt ein Pkw die Burgstraße in Marienhafe. Bei der Kontrolle des aus Marienhafe stammenden 53-jährigen Pkw-Führers wird Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen. Bei dem anschließenden Alkoholtest wird ein Wert von über 1,7 Promille festgestellt. Daraufhin wird eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Norden - unter Drogeneinfluss gefahren

Am Freitag um 13.30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Norden mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Norden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Am 07.01.2022, zwischen 13:30 Uhr -14:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Schuhparks in der Esenser Straße in Wittmund ein dort abgestellter schwarzer Ford beschädigt. Möglicher Verursacher wird ein anderer, ein- oder ausparkender Pkw gewesen sein. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462/9110 zu melden.

Wittmund - weitere Verkehrsunfallflucht

Am 07.01.2022 kommt es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und kurz nach 15:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Auricher Straße in Wittmund zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter schwarzer VW Golf von einem ein- oder ausparkenden Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich auch in diesem Fall von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462/9110 zu melden.

Esens - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 08.01.2022, gegen 0:40 Uhr, kommt eine 23-jährige, aus Wittmund stammende Pkw-Führerin mit ihrem Pkw, vermutlich aufgrund der winterglatten Straße im Zusammenhang mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit, auf der Straße Westbense in Esens alleinbeteiligt zunächst nach links von der Fahrbahn ab, prallt seitlich gegen einen Baum, überschlägt sich und stößt letztendlich frontal gegen einen weiteren Baum. Sie und ihre 27 Jahre alte Beifahrerin aus Wittmund werden leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

