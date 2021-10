Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallverursacher hinterlässt falsche Personalien

Kaiserslautern (ots)

Einen falschen Namen sowie eine falsche Telefonnummer hat ein Unfallverursacher am Montag in der Lutrinastraße hinterlassen. Der Unbekannte hat dort einen VW Polo gerammt und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150.

Gegen 18.30 Uhr meldete sich ein 44-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion 1 und berichtete, dass sein Auto im Laufe des Tages beschädigt wurde. Als er zu seinem Pkw zurückkam, entdeckte er eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange. An der Windschutzscheibe seines Wagens fand er zwar einen Zettel mit einem Namen und einer Telefonnummer - allerdings lasse sich die Nummer nicht anrufen.

Auch eine polizeiliche Recherche nach dem Namen und der Rufnummer brachte keine neuen Erkenntnisse. Offenbar hatte der Verantwortliche absichtlich falsche Daten angegeben.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat am Montag zwischen 6 und 17 Uhr den Unfall in der Lutrinastraße beobachtet? Der betroffene schwarze VW Polo war in Höhe des Hauses Nummer 2 am Fahrbahnrand in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Badstraße abgestellt. Hinweise bitte unter der oben angegebenen Nummer an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell