Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Körperverletzung +++ Georgsheil - Auffahrunfall +++ Marienhafe -Betrunken gefahren +++ Rechtsupweg - Fahren unter Drogeneinfluss +++ Marienhafe - E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Körperverletzung

In Marienhafe kam es bei einer privaten Feier zu einer Körperverletzung. In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierten mehrere Personen in einer Wohnung im Mühlenloog. Die Personen gerieten in Streit, woraufhin ein 21-Jähriger zwei Frauen mit der Faust schlug und verletzte. Der Streit verlagerte sich dann auf den Parkplatz eines örtlichen Verbrauchermarkts in der Rosenstraße. Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der 21-jährige Norder weiter aggressiv und versuchte einen 28-jährigen Zeugen anzugreifen. Um dies zu verhindern, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Der Norder wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Verkehrsgeschehen

Georgsheil - Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Georgsheil sind am Samstagmittag drei Menschen verletzt worden. Gegen 11.40 Uhr hielt eine 31 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der Bundesstraße 72 um nach links abzubiegen. Ein nachfolgender Smart-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und kollidierte mit einem vor ihm wartenden Nissan. Dieser wurde durch den Aufprall auf das Heck des Audi aufgeschoben. Der 28-Jährige Smart-Fahrer, der 60-Jährige Nissan-Fahrer und dessen 55-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Marienhafe - Betrunken gefahren

In Marienhafe war am Samstag ein betrunkener Autofahrer unterwegs. Die Polizei hielt den 53 Jahre alten Autofahrer in der Burgstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Dem VW-Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rechtsupweg - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Samstag war ein 27 Jahre alter Mann mit einem Gespann aus LKW und Anhänger auf der Hauptstraße in Rechtsupweg unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und offenbar Drogen konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Marienhafe - E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Die Polizei Norden hat am Sonntag im Mühlenloog einen Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige offenbar Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell