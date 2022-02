Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Heiße Herdplatte sorgt für Rauchentwicklung

Wegen eines Brandalarms in einer Wohneinrichtung in WT-Tiengen sind am Samstagmittag, 26.02.2022, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 16:00 Uhr war es in einer dortigen Wohnung zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, da der Herd über einen längeren Zeitraum eingeschalten gewesen sein dürfte. Die Cerankochfläche war bereits verschmort. Die 53-jährige Bewohnerin wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung gebracht und blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die Wohnung wurde durchlüftet und war wieder bewohnbar. Außer am Kochfeld entstand kein weiterer Sachschaden.

