POL-OG: Bühl - Fehler beim Linksabbiegen führt zu Unfall

Bühl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der K3748 kam es, als ein Nissan-Lenker am Mittwoch in Richtung Weitenung fahren wollte und hierbei mit einer weiteren Fahrzeugführerin beim Linksabbiegen gegen 15 Uhr zusammenstieß. Der 51-jährige Nissan-Lenker ordnete sich auf der Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Steinbach ein und missachtete hierbei den Vorrang einer ihm entgegenkommenden 36-jährigen Autofahrerin. Diese war ebenfalls mit einem Nissan unterwegs und wurde bei der Kollision leicht verletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, am Nissan der 36-Jährigen ein Schaden von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /bp

