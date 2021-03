Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Bettler unterwegs

Friesenheim (ots)

Ein ungebetener Besucher dreht aktuell in Friesenheim seine Runde. Der Mann tauchte kurz nach 10 Uhr in der Schutterner Hauptstraße vor dem Anwesen einer Anwohnerin auf und gab sich an der Klingel als vermeintlicher Postmitarbeiter zu erkennen. Nachdem die Frau die Tür öffnete, erbat der Mann auf penetrante Art sowohl Essen, als auch Geld. Beamten des Polizeireviers Lahr sind aktuell im Einsatz und auf der Suche nach dem Bettler.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell