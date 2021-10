Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei verletzte Kradfahrer

Warendorf (ots)

Ein 74-jähriger Beckumer fuhr am Freitag, den 08.10.2021, gegen 16.50 Uhr, mit seinem Krad in Beckum auf der Herzfelder Straße von Herzfeld in Richtung Beckum.

Im Bereich der Bauerschaft Unterberg II lenkte der 74-Jährige im Bereich einer Kurve nicht ein, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Krad eines entgegenkommenden 55-jährigen Ahleners. Beide Kradfahrer kamen zu Fall, der schwer verletzte 74-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Herzfelder Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa zwei Stunden voll gesperrt.

