Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Brand eines Holzlagers - Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Warendorf (ots)

Wer am Freitagmorgen (08.10.2021) an Sassenberg vorbeigefahren ist kam nicht umhin, eine riesige Rauchwolke wahrzunehmen.

Feuerwehr und Polizei sind gegen 06.20 Uhr zu einem Brand im Industriegebiet gerufen worden.

Als die Einsatzkräfte an dem Firmengelände an der Schloßstraße ankamen, stand eine Scheune in der Holz gelagert wird bereits in Flammen.

Die Löschzüge der Feuerwehr Sassenberg/Füchtorf starteten sofort mit den Löscharbeiten und konnten diese gegen 09.00 Uhr vollständig und erfolgreich beenden. Der Brandort wurde an die Polizei übergeben.

Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten den Brandort und leiteten Ermittlungen zur Brandursache ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell