Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Handtasche aus Auto gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ihren Mercedes, E-Klasse stellte am Samstag, 26.02.2022 eine 68 Jahre alte Frau gegen 12.30 Uhr auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Gänsmatt" ab. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellt sie fest, dass ihre Handtasche, welche zwischen dem Beifahrersitz und der Mittelkonsole eingeklemmt war, fehlte. In der Handtasche war ihr Geldbeutel sowie verschiedene Karten und ein Schlüsselbund. Im Nachhinein wurde bemerkt, dass auch ihr vorheriger Einkauf, darunter 20 Packungen Zigaretten, aus dem Fahrzeug entwendet wurden. Die 68-jährige ist sich sicher, ihr Fahrzeug verschlossen zu haben. Wie der oder die Diebe den Mercedes öffneten ist noch unklar. Der Diebstahlschaden lässt sich noch nicht genau beziffert, liegt aber im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an oben genannter Örtlichkeit gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

