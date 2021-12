Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.12.2021, 18:00 Uhr - 19:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße 31. SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß in einer markierten Parkbox des Hilgardcenters (in der Nähe des DM-Marktes) abgestellten grauen VW-Tiguan mit HOM-Kennzeichen und entfernte sich im Anschluss an das Unfallgeschehen unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell