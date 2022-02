Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Sessel im Hausflur brannte

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.02.2022, gegen 03.20 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines Sessels in einem Hausflur im Steinenweg mitgeteilt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Sessel von den Anwohnern gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Warum der Sessel in Brand geriet ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

