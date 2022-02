Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: versuchter Einbruch in Kinderhaus in Wyhlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich über das Wochenende von Freitag, 25.02.2022, bis Sonntag, 27.02.2022, versuchten Unbekannte in das Kinderhaus in der Hutmattenstraße einzubrechen. Eine Zeugin bemerkte eine beschädigte Fensterscheibe und verständigte am Sonntag, 27.02.2022, kurz vor 18.00 Uhr die Polizei. Nach Sachlage wurde versucht ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln und eine Glasscheibe mittels eines Steines einzuwerfen. Die Unbekannten gelangten nicht in das Kinderhaus. Vielleicht wurden sie bei der Tatausführung auch gestört. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche diesbezüglich Verdächtiges wahrgenommen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell