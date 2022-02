Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 23.02.2022, bis Freitag 25.02.2022, hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses im Gärtnerweg auf. Aus dem Haus wurden diverse Sachen gestohlen. Die Bewohnerin selber befand sich während des Tatzeitraumes in einem Kurzurlaub. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 oder per E-Mail unter loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de erreichbar.

