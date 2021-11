Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Lippspringe, Mühlenflößstraße (ots)

Am Freitag, dem 26.11.2021 in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 22:30 Uhr suchten unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Mühlenflößstraße auf. Dort gingen sie zunächst ein Fenster im Erdgeschoss an und schoben die Jalousie hoch. Nachdem ein anschließendes Aufhebeln eines der 2 Fensterflügel nicht gelang, wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Nach einem Durchgreifen konnte der zweite Fensterflügel durch den oder die Täter dann entriegelt und das Haus betreten werden. Anschließend wurden alle Räume nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Was genau erbeutet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Wer verdächtige Person beobachtet oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch unter Tel. 05251-3060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell