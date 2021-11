Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in 2 Einfamilienhäuser

Salzkotten-Thüle (ots)

Am Freitag, dem 26.11.2021 bemerkten Bewohner der Straße Südring gegen 11:00 Uhr einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass sich der oder die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zugang in das Haus verschafft haben, bevor sie danach sämtliche Räume nach Bargeld und Wertsachen durchsucht hatten. Ebenfalls an diesem Freitag stellten Nachbarn in derselben Straße ebenfalls einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus fest. Hier wurde zunächst eine Jalousie eines Fensters im Erdgeschoss hochgeschoben. Danach wurde dessen Scheibe eingeschlagen, sodass der oder die Täter dort hindurchgreifen und die daneben befindliche Terassentür entriegeln konnten. Auch hier wurden alle Räume nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Derzeit wird noch ermittelt, was der oder die Einbrecher jeweils erbeutet haben. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter Tel. 05251-3060 bei der Polizei zu melden.

