Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 300 Reifen aus Autohaus in Brake entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum von Sonntag, 21. November 2021, ca. 02:00 Uhr und 04:00 Uhr, aus einem Autohaus in der Straße Am Sieltief in Brake, circa 300 Reifen sowie zwei Pkw-Außenspiegel.

Die unbekannten Täter verschafften sich zuvor auf dem Gelände des Autohauses gewaltsam Zugang zu mehreren Containern, in denen sich die Reifen befanden.

Bei den Täterfahrzeugen soll es sich um zwei Transporter gehandelt haben.

Die Schadenshöhe wurde bislang auf circa 10.000 Euro geschätzt.

In diesen Zusammenhang sucht die Polizei Brake nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Personen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder den Täterfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-115, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell