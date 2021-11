Polizei Paderborn

POL-PB: Tageswohnungseinbruch

Paderborn, Ransohoffweg (ots)

Am Freitag, dem 26.11.2021 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere unbekannte Täter zunächst auf nicht bekannte Art und Weise Zugang in ein Mehrfamilienhaus, und danach in eine Erdgeschosswohnung. Danach wurden sämtliche Räume durchsucht und nach derzeitigem Erkenntnisstand ein Pkw-Schlüssel entwendet. Zeugen, die an dem Tag, oder an den Tagen davor verdächtige Personen gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 05251-3060 zu melden.

