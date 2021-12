Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Wohnungseinbruch in der Bergstraße

Wetter (ots)

Am Freitag, 24.12.2021, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Küchenfenster eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße auf und gelangten so in eine Wohnung. Diese durchsuchten der oder die Täter vermutlich nach Wertgegenständen, entwendeten ein aufgefundenens Mobiltelefon und flüchteteten anschließend unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell