Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 01.03.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Exhibitionistische Handlungen ++ Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl ++

Sachbeschädigung -Zeugen gesucht-

Filsum- In der Zeit vom 26.02.2022, 18:00 Uhr bis 27.02.2022, 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter insgesamt 6 Türschlösser des Gemeindehauses und des Pfarrhauses der Kirchengemeinde Filsum in der Straße Westerende. Augenscheinlich wurden kleine Metallstücke in die Schlösser eingefügt, sodass sich die Schlüssel nicht mehr einführen ließen. Wer Hinweise zu den Geschehnissen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Filsum unter der Telefonnummer 04957/92810 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Weener - Am 28.02.2022, gegen 17:15 Uhr, kontrollierten Beamte in der Süderstraße in Weener einen Pkw. Während der Kontrolle wurde eine mögliche Beeinflussung von Betäubungsmitteln bei dem männlichen 42-jährigen Fahrzeugführer aus Polen festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Vortest reagierte positiv, zudem räumte der Fahrzeugführer den Drogenkonsum gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten ein. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Mann eingeleitet.

Exhibitionistische Handlungen -Zeugen gesucht-

Leer - Am 28.02.2022, gegen 16:00 Uhr wurde eine 34-jährige Frau aus Leer Opfer einer exhibitionistischen Handlung auf dem Wanderweg im Julianenpark, seitlich der Straße Am Julianenpark in Leer. Sie beschrieb die Person wie folgt: männlich, zwischen 20 bis 25 Jahre alt, südländische Herkunft, dunkle Haare, normale Statur. Bekleidet war die Person mit einem weißen Kapuzenpullover, einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Der Täter entfernte sich mit einem rot/schwarzen Mountainbike von der Örtlichkeit. Zeugen, die Hinweise auf die Geschehnisse geben können, werden gebeten, sich mit der PI Leer/Emden unter der Telefonnummer 0491/976900 in Verbindung zu setzen.

Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl

Leer - Am 28.02.2022 gegen 20:55 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Multi-Marktes im Osseweg, wie eine 33-jährige Frau aus Norden mehrere Flaschen Alkoholika in ihre Tasche und in ihre Oberbekleidung versteckte. Im Anschluss ging die Kundin durch den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Frau vom Marktmitarbeiter angesprochen wurde, flüchtete sie in Richtung Ausgang, konnte jedoch noch im Markt durch Mitarbeiter gestellt werden. Die eingesetzten Kollegen stellten fest, dass die Täterin ohne festen Wohnsitz ist, sie wurde in polizeiliches Gewahrsam genommen. Sie muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell