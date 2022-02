POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.02.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Kind aus verschlossenem Pkw befreit ++ Giftköder ausgelegt ++ Trunkenheitsfahrt ++

Moormerland - Kind aus verschlossenem Pkw befreit Moormerland - Am Freitagmittag gegen 12:50 Uhr wurden die Polizeistation Moormerland durch eine besorgte Mutter um Hilfe gebeten. Die 35-jährige Frau hatte in der Scharhörnstraße kurz ihren Pkw verlassen, in dem ihr Kleinkind in einer Sitzschale saß. Aus unbekannter Ursache verschloss sich der Pkw, obwohl der Zündschlüssel noch steckte. Da auch der Ersatzschlüssel nicht funktionierte wurde durch einen Beamten eine kleine Seitenscheibe mittels eines Nothammers eingeschlagen. Das Kind konnte im Anschluss in die Arme der glücklichen Mutter übergeben werden.

Brinkum - Giftköder ausgelegt

Brinkum - Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr befand sich eine 62-jährige Frau aus Brinkum mit dem Hund ihrer Tochter auf einem Spaziergang. Im Einmündungsbereich Sudenthronenstraße und Holtackerweg nahm der Hund einen Gegenstand auf und verschluckte diesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versetzte der unbekannte Täter Leberwurst mit einem Gift. Der Hund musste in eine Tierklinik verbracht und dort behandelt werden. Durch die aufnehmenden Beamten konnten weitere Giftköder festgestellt und gesichert werden. Personen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Uplengen.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Am frühen Freitagabend gegen 18:08 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine 51-jährige Frau aus Westoverledingen unter dem Einfluss von Alkohol einen Pkw führen könnte. Kurze Zeit später konnte die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw der Marke Hyundai in der Papenburger Straße in Westoverledingen festgestellt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Die Frau wurde zur Wache in Leer verbracht. Hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

