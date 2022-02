Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließendem Angriff auf Polizeivollzugsbeamte++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließendem Angriff auf Polizeivollzugsbeamte Am 25.02.2022 wurde gegen 01:37 Uhr durch Passanten mitgeteilt, dass sich auf dem Leeraner Stadtring in Fahrtrichtung Spier-Kreuzung ein Pkw befinden würde, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn unterwegs sei. Ferner war den Zeugen aufgefallen, dass der Fahrzeugführer kurz vor der Kreuzung in der Kurve den Bordstein touchiert und dann bei Rotlicht, ebenfalls auf der Gegenfahrbahn, die genannte Kreuzung überquert habe. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizei Leer konnten das benannte Fahrzeug antreffen, als dieses sich von dem Gelände eines Schnellrestaurants auf die Hauptstraße begab und sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Loga entfernte. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten den Verursacher kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift stellen. Der 29-jährige zeigte sich umgehend aggressiv und griff die Polizeikräfte mit Tritten und Schlägen an. Unter Hinzuziehung weiterer Kräfte wurde der Leeraner gesichert und in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurde zwei Polizeibeamte verletzt und waren vorerst nicht mehr dienstfähig. Bei dem Verursacher bestand der Verdacht der alkoholischen Beeinflussung, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 29-jährige Mann aus Leer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 22.02.2022 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Fritz-Liebsch-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, möglicherweise bei einem Ausparkmanöver, einen ordnungsgemäß geparkten weißen Ford Focus an der Frontschürze und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die zu dem Vorfall Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden anzurufen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

