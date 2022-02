Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Geldbörse aus Pkw entwendet++Einbruch in Segelboot++Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln++Verkehrsunfallflucht (2)++Zeuginnen zu Vorfall im Januar gesucht++

Leer - Geldbörse aus Pkw entwendet

Am 22.02.2022 wurde eine Geldbörse auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Osseweg aus einem unverschlossenen Pkw Ford Kuga entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von 08:50 Uhr bis 09:10 Uhr. Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw im Bereich des südlichen Eingangs in der Nähe des Grünstreifens geparkt und vergessen, sein Fahrzeug zu verschließen. In der braunen Ledergeldbörse befanden sich neben einer dreistelligen Bargeldsumme diverse persönliche Dokumente und eine Bankkarte. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Einbruch in Segelboot

In dem Zeitraum vom 20.02.2022, 13:00 Uhr, bis zum 22.02.2022, 19:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein an der Wilhelm-Klopp-Promenade befestigtes Segelboot im Leeraner Hafen ein. Das komplette Segelboot wurde durchsucht und diverses Werkzeug, Bekleidung sowie ein IPad Pro im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendet. Die Polizei in Leer hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Weener - Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 22.02.2022 kam es gegen 07:40 zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Rheiderlandstraße (K27) / Hauptstraße (L31) in Weener. Eine 19-jährige Frau aus Weener befuhr mit ihrem Pkw Opel den Kreisel aus Weener kommend in Richtung Papenburg, als ein 26-jähriger Mann aus Bunde mit seinem Pkw Skoda aus Richtung Bunde in Richtung Papenburg in den Kreisel einfuhr und die Vorfahrt der Frau missachtete. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde festgestellt, dass der 26-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC, Amphetamin und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht in der Wilhelm-Leuschner-Straße

In dem Zeitraum vom 22.02.2022, 16:00 Uhr, bis zum 23.02.2022, 07:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Ford Focus im Bereich des hinteren rechten Kotflügels. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Verkehrsunfallflucht im Reformierten Kirchgang

Am 22.02.2022 wurde ein Audi A6 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:50 auf einem Parkplatz im Reformierten Kirchgang durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der schwarze Audi wurde im Bereich des Kotflügels hinten rechts eingedellt. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher machen können, um Kontaktaufnahme.

Westoverledingen - Zeuginnen zu Vorfall vor einer Drogerie im Januar gesucht

Die Polizei in Westoverledingen sucht zwei Zeuginnen zu einem laufenden Ermittlungsverfahren. Bereits am 04.01.2022 und am 13.01.2022 kam es jeweils am Nachmittag vor einer Drogerie in der Königstraße zu einem Streit zwischen einem 41-jährigen Mann und zwei Jugendlichen. Der Vorfall soll laut Angaben der Beteiligten von zwei Frauen beobachtet worden sein, welche versucht hatten den Streit zu schlichten. Die Polizei in Westoverledingen bittet die beiden Frauen sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell