Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall mit verletzter Person++

Leer - Unfall mit verletzter Person

Am 22.02.2022 kam es gegen 07:30 Uhr auf der Emsstraße in Höhe der Einmündung zum Bingumer Deich zu einem Verkehrsunfall durch eine Vorfahrtsverletzung. Eine 58-jährige Leeranerin hatte die Absicht mit ihrem Pkw aus Bingum kommend nach links auf die Emsstraße abzubiegen und übersah ein dort fahrende 43-jährige Frau aus Bunde, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Weener unterwegs war. Die Fahrzeuge prallten zusammen, wobei die Frau aus Bunde nicht unerheblich verletzt und im Nachgang mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten mittels Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten kam es bis ca. 08:45 Uhr zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf einen fünfstelligen Betrag.

