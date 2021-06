Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210604 - 0675 Frankfurt-BAB 648: Raub auf Tankstelle

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02.-03.06.2021) kam es auf der A648 zu einem Raub auf eine Tankstelle. Den Tätern gelang mitsamt der Beute die Flucht. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun.

Gegen Mitternacht betraten drei maskierte Personen eine Tankstelle auf der A648 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Sie bedrohten die 26-jährige Kassiererin mit einer Waffe. Nachdem die Täter Bargeld in dreistelliger Höhe ergaunert hatten, ergriffen sie die Flucht.

Die 26-jährige Angestellte erlitt einen Schock.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51299 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell