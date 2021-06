Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210604 - 0674 Frankfurt-Höchst: Festnahme eines Drogendealers

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (03.06.2021) gelang es der Frankfurter Polizei einen 38-jährigen Mann festzunehmen, welcher im Verdacht steht mit Drogen zu handeln.

Gegen 15.00 Uhr erblickten Zivilbeamte den 38-Jährigen in der Leverkuser Straße. Er wirkte sichtlich nervös und verhielt sich sehr verdächtig. Nachdem der Unbekannte verschiedene Örtlichkeiten in Höchst aufgesucht hatte, lieh er sich in der Silostraße schließlich einen E-Scooter aus und fuhr damit etwa 40 Minuten lang bis nach Kelkheim. Dort wurde er dann von den Zivilbeamten kontrolliert. Wie sich zeigen sollte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher. Sie fanden bei dem 38-Jährigen mehr als 105 Gramm (brutto) Amphetamin sowie knapp 4,5 Gramm (brutto) Haschisch und stellten die Drogen sicher. Im Zuge einer auf freiwilliger Basis durchgeführten Wohnungsdurchsuchung erhärtete sich der Verdacht des illegalen Handelns mit Drogen weiter. Die Polizisten fanden eine Feinwaage und ca. 2,5 Gramm (brutto) Amphetamin. Auch diese Beweismittel stellten sie sicher.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, wurde der mutmaßliche Dealer wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Inwieweit er für den Nachhauseweg erneut eine lange E-Scooter-Fahrt auf sich genommen hat, ist nicht bekannt.

