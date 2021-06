Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210604 - 0672 Frankfurt-Sachsenhausen: Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch unbekannten Gründen kam es am Donnerstag, den 3. Juni 2021, gegen 18.10 Uhr, in der Klappergasse zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen.

Zu dem genannten Zeitpunkt waren zwei Frauen (20 und 25 Jahre) sowie zwei Männer (19 und 21 Jahre) in der Klappergasse zu Fuß unterwegs in Richtung Kleine Rittergasse. Vor der Außengastronomie einer dortigen Gaststätte kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit mehreren Personen, die schließlich in eine handgreifliche Auseinandersetzung ausartete. Dabei sollen dann auch Holzlatten, Pfefferspray und Messer zum Einsatz gekommen sein. Letztlich trug eine 38-jährige Frau mehrere Schnittverletzungen davon, eine 42-jährige Frau erhielt einen Tritt in den Bauch und ein 44-jähriger Mann wies eine Schnittverletzung am Oberkörper auf. Die eingangs erwähnten vier Personen konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

