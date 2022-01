Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

Haren (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15.30 Uhr im Aldi-Markt in Haren an der Rütenbrocker Straße zu einem Ladendiebstahl. Zwei bislang männliche Personen standen zur Tatzeit hintereinander an einer der Kasse. Während die Waren des ersten Täters gescannt wurden, ergriff der zweite Täter mehrere Schachteln Zigaretten aus dem Regal und versteckte diese in seiner Jacke. Unmittelbar im Anschluss flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung. Die Tatausführung soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein. Diese Zeuge werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

