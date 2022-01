Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Andervenne - Zeugen gesucht

Andervenne (ots)

Am Freitag kam es auf der Lengericher Straße im Begegnungsverkehr zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr gegen 6.45 Uhr mit seinem Transporter die Straße in Richtung Lengerich. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Transporter in Höhe der Einmündung Auf der Hesse in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Außenspiegel eines Fiat Ducato, der in Richtung Freren unterwegs war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell