Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Diebstähle aus landwirtschaftlichen Maschinen

Lünne (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 08 Uhr, kam es auf einem Hof in der Straße "Heitel" zu Diebstählen aus zwei Traktoren. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich mit einem Universalschlüssel Zutritt zu den Fahrerkabinen. Hier entwendeten sie in beiden Fällen die GPS-Empfänger vom Dach sowie die dazugehörigen Displays aus den Kabinen. Zu einem weiteren Diebstahl kam es von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 9 Uhr, auf einem anderen Hof an der Straße "Heitel". Auch hier verschafften sich bislang unbekannte Täter auf vermutlich gleiche Weise Zutritt zur Fahrerkabine eines Traktors. Sie entwendeten ebenfalls den GPS-Empfänger, das dazugehörige Display und ein Tablet. Ein Tatzusammenhang der Taten wird derzeit geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977) 929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell