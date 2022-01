Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Sachbeschädigung auf Schulhof

Wietmarschen (ots)

In der Zeit vom 04.01. bis zum 05.01.22 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Flachdach auf der Rückseite des Schulzentrum Lohne an der Hauptstraße. Dort wurde an zwei Scheiben die äußere Verglasung zerstört und ein Teil der Scherben von oben auf den darunterliegenden Schulhof geworfen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell