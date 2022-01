Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Einbruch in Pkw

Dörpen (ots)

Am Donnerstag kam es in der Zeit von 02:20 Uhr bis 06:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Pkw auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe eines Mercedes Benz ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein Handy und Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dörpen (04963) 919090 in Verbindung zu setzen.

