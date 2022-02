Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 19.02.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Hartnäckiger Randalierer ++ Sturmgeschehen ++

Leer - Hartnäckiger Randalierer

Leer - Wegen seines hartnäckig ausfallenden Verhaltens verbrachte ein 36-jähriger Leeraner die vergangene Nacht im Polizeigewahrsam. Der Mann war am Freitagabend gegen 20:50 Uhr und um kurz nach Mitternacht aufgefallen, weil er in einer Tankstelle sowie einem Einkaufsmarkt das Personal sowie Kunden belästigte. Gegen 00:25 Uhr rückte die Polizei zum Bahnhof aus. Dort hatte der Leeraner derart randaliert, dass er einen in der Wand verankerten Fernseher herausgerissen hatte. Den Verursacher konnten die Beamten zunächst nicht mehr am Bahnhof antreffen. Er hatte die Örtlichkeit verlassen. Allerdings zog es den 36-Jährigen nur wenig später zurück zum Bahnhof. Dorthin wurden die Beamten erneut entsandt, weil der Mann nun mit einem Werkzeug an einer Schiebetür des Bahnhofgebäudes manipulierte. Die Einsatzkräfte trafen den Leeraner an und verbrachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten zur Dienststelle in den Polizeigewahrsam.

Leer/Emden - Sturmgeschehen

Leer/Emden - Annähernd einhundert Mal mussten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr im Landkreis Leer und in der Stadt Emden seit den gestrigen Abendstunden wegen des Orkantiefs ausrücken. Ursächlich waren in den meisten Fällen umgestürzte Bäume. Auf einigen Verkehrswegen waren so viele Bäume umgestürzt, dass die Straßen über mehrere Stunden gesperrt blieben. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte der Sturm ausschließlich Sach- und keine Personenschäden.

