POL-GE: Leicht verletzter Kontrolleur nach Fahrkartenkontrolle in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Für eine 17-jährige Duisburgerin endete am Dienstag, 20. Juli 2021, die Fahrt in einem Linienbus vorzeitig in Buer, weil sie bei einer Kontrolle keine gültige Fahrkarte vorweisen konnte. Der Kontrolleur verließ um 17.54 Uhr an der Haltestelle Buer-Nord auf der Polsumer Straße zusammen mit der Jugendlichen den Linienbus und forderte sie auf, ihre Personalien anzugeben. Die 17-Jährige verweigerte dieses und wollte sich entfernen. Als der Kontrolleur sie daraufhin am Arm ergriff, riss sie sich los. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der die Jugendliche den 38-Jährigen kratzte und leicht verletzte. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten die Personalien der Jugendlichen fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen gegen sie ein.

